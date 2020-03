In diesem Schuljahr sind 31 neue Schulsanitäter an der Realschule Vechelde ausgebildet worden. Der Schulsanitätsdienst ist ein Zusammenschluss von Schülern, die in der Schule und bei Schulveranstaltungen Erste Hilfe leisten. Diese Gruppe organisiert sich unter der Leitung von Maike Haus und Karin...