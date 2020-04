Beinahe-Unfall bei Gleisbau bei Vechelde

Auf der Bahnstrecke zwischen Vechelde und Groß Gleidingen werden zurzeit die Gleise aufwändig erneuert. Während an einem Gleis gearbeitet wird, Bauzüge Materialien und Maschinen hin und her transportieren, fahren auf dem anderen Gleis Züge. In der Nähe des Nordzucker Werks Thiede, nahe dem Salzgitter Seitenkanal, kam es am Sonntag gegen 17.30 Uhr beinahe zu einem Unfall. Eine junge Mutter überquerte an einer Stelle ohne Übergang mit...