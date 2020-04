Propstei Vechelde startet viele Aktionen zu „Corona-Ostern“

In der Kirchengemeinde Maria und Martha in Vechelde – das sind die Ortschaften Bodenstedt, Köchingen und Liedingen – wurde an der Kirchentür der Bodenstedter Kirche eine bunte Leine gespannt. „Alle, die vorbeikommen, dürfen sich gern an dem bedienen, was an der Leine aufgehängt ist: zum Beispiel...