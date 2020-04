338 Unterschriften für Radweg in Sonnenberg

Sonnenberg. Wegen der Corona-Pandemie kann die Übergabe der Liste an Landtagsabgeordnete am Freitag aber nicht stattfinden: Sie wird nachgeholt.

Der Radweg an der Landesstraße 473 (L 473) von Wierthe über Sonnenberg nach Groß Gleidingen – „wir brauchen ihn“, das betont Michael Cramer von der Bürgerinitiative (BI) „Radweg Sonnenberg“. Um ihre Forderung zu unterstreichen, hat die Initiative 338 Unterschriften in Sonnenberg gesammelt. Am Freitag sollte die Liste an Landtagsabgeordnete überreicht werden: Daraus wird nichts wegen der Corona-Pandemie. „Aber wir holen das nach“, verspricht Cramer, der auch Ortsbürgermeister in Sonnenberg ist.

„Es geht darum geht, den Schadstoffausstoß zu reduzieren – dafür ist ein gutes Radwegenetz ein wichtiger Baustein und notwendiger denn je“, begründet Cramer den Wunsch nach dem Radweg, für den jedoch das Land zuständig wäre. Der Radweg wäre zudem ein „Lückenschluss zwischen dem geplanten Radweg von der L 475 und Wierthe sowie dem Weg in Richtung Braunschweig-Timmerlah“.

Bisher verfüge Sonnenberg über keinen Radweg, der ihn mit Nachbarorten verbinde. Cramer: „So entstehen immer wieder – besonders bei Dunkelheit und schlechtem Wetter – für Radfahrer gefährliche Situationen, wenn sie sich die Straße mit den anderen Verkehrsteilnehmern teilen müssen.“ Die Gemeinde Vechelde würde sich finanziell an dem Radweg beteiligen.