Polizei sucht Zeugen eines Einbruchs in Vechelde

Einbrecher sind in der Zeit von Freitag, 12 Uhr, bis Sonntag, 15 Uhr, gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Kollwitzstraße in Vechelde eingedrungen. Sie durchsuchten offenbar alles und flohen anschließend unerkannt. Derzeit ist nicht bekannt, ob die Täter etwas entwendeten. Es entstand ein Schaden von etwa 500 Euro. Zeugen melden sich bei der Polizei Vechelde, (05302) 930490.

