Ein Leichtverletzter bei Unfall in Vechelde

Bei einem Verkehrsunfall in der Hildesheimer Straße in Vechelde ist ein 53-Jähriger leicht verletzt worden. Am Montag gegen 11 Uhr fuhr eine 91-Jährige auf der Hildesheimer Straße als sie auf den verkehrsbedingt haltenden Wagen eines 53-jährigen Mannes aus Salzgitter auffuhr.

Wie die Polizei mitteilt, wurde der Mann bei dem Auffahrunfall leicht verletzt. Die 91-Jährige blieb unverletzt.

Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 3000 Euro.