Vechelde. Die Polizei hat am Mittwochmittag einen betrunkenen Vechelder an der Weiterfahrt gehindert. Ihm blüht ein Ordnungswidrigkeitsverfahren.

60-Jähriger mit 8,84 Promille am Steuer in Köchingen

Einen 60-jährigen Vechelder hat die Polizei am Mittwochmittag gegen 13.10 Uhr in der Vechelder Straße in Köchingen zum Stehen gebracht.

Der 60-Jährige musste seinen Wagen in Köchingen stehenlassen

Wie die Polizei mitteilt, stellten die Beamten einen Atemalkoholwert von 0,84 Promille bei dem Mann fest. Die Polizisten leiteten ein Ordnungswidrigkeitsverfahren gegen den Mann auf.

Er musste seinen Wagen an Ort und Stelle stehen lassen.