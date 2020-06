Einbrecher dringen in zwei Gebäude in Vechelde ein

Bislang nicht ermittelte Täter sind am vergangenen Wochenende in ein Betriebsgebäude sowie in eine Gaststätte in Vechelde eingebrochen.

Die beiden Einbrüche fanden in der Auestraße und im Waldweg in Vechelde statt

Wie die Polizei mitteilt, fand der erste Einbruch in der Auestraße in der Zeit von Freitag, 18 Uhr, bis Samstag, 13.25 Uhr, statt.

Der zweite Einbruch war im Waldweg in der Zeit zwischen Freitag, 20.30 Uhr, und Samstag, 12 Uhr.

Weiter teilt die Polizei mit, dass die Schadenshöhe und die etwaige Beute noch ermittelt werden. Hinweise an die Polizei Peine unter (05171) 9990.

red