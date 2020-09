Lohn für Vechelder Ehrenamtliche – Fahrt nach Bremerhaven

Vechelde. Die Vechelder Gemeindejugendpflege will so die Arbeit der Ehrenamtlichen würdigen.

Freuen konnten sich die ehrenamtlichen Mitarbeiter der Jugendpflege der Gemeinde Vechelde. „Als kleine Würdigung für ihren Einsatz – auch in der schwierigen Corona Zeit – ging für ein Wochenende es nach Bremerhaven“, berichtet Johannes Zimmermann, hauptamtlicher Jugendpfleger in Vechelde.

Dort besuchten die Jugendlichen und jungen Erwachsen gemeinsam das Klimahaus und begaben sich auf eine spannende Weltreise über den achten Längengrad. Abenteuerlich, denn für jedes durchreiste Land gab es zahlreiche Informationen und die jeweiligen Räume waren Klimatisiert wie es auch in der Realität vor Ort ist. Zimmermann: „Ein aufregender Kontrast, gerade wurde noch in der Sahara geschwitzt, da ging es durch Eiseskälte in die Arktis.“

Außerdem stand auch der Besuch des Auswandererhauses in Bremerhaven auf dem Programm. Ebenfalls sehr spannend, war Bremerhaven doch der größte Hafen für europäische Migration insbesondre auf den amerikanischen Kontinent. Auch hier wurde das Thema anschaulich dargestellt, und während in den Kabinen der dritten Klasse fast Platzangst herrschte, stellte sich die erste Klasse für die damalige Zeit als sehr nobel und komfortabel heraus. Nach einem letzten Aufenthalt am Meer ging es dann wieder nach Vechelde zurück.