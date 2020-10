Einbruch in Vechelder Arztpraxis – Polizei fasst Verdächtige

In die „Zahnarztpraxis am Bürgerzentrum" in Vechelde sind Anfang Oktober Diebe eingebrochen: Drei der beschuldigten Männer sind inzwischen festgenommen worden.

Das erste Oktober-Wochenende wird Matthias Wilkens, der zusammen mit Christian Giesen die „Zahnarztpraxis am Bürgerzentrum“ in Vechelde betreibt, so schnell nicht vergessen: Einbrecher sind in die Praxis eingedrungen und haben einen Tresor sowie eine Altgold-Sammeldose (Spendengeld für Pro Familia) geklaut. Die überraschende Wende in dem Fall: In Cloppenburg hat die Polizei drei Männer festgenommen – sie sollen zu einer Bande gehören, die rund 60 Einbrüche, darunter der in Vechelde, vorgenommen haben. Das bestätigt die Polizei in Cloppenburg.

Auch Wilkens hat sich an die dortige Dienststelle gewandt und die Bestätigung für seinen Verdacht erhalten. Zur Masche der offenbar fünfköpfigen Einbrecherbande hat es gehört, die erbeuteten Tresore gewaltsam aufzubrechen, zu leeren und anschließend zu versenken. Nahe Bremen haben Polizeitaucher der Bereitschaftspolizei Niedersachsen drei Tresore in einem Gewässer entdeckt – einer stammt aus der Vechelder Zahnarztpraxis. „In unserem Tresor haben sich eine Geldkassette und eine Geldtasche befunden“, schildert Wilkens. Der Tresor und dann die Kassette seien aufgebrochen worden – „dieses Geld ist weg“, führt der Vechelder Zahnarzt aus. Die Geldtasche hingegen hätten die Einbrecher offenbar übersehen – „sie befand sich mitsamt dem Bargeld noch im Tresor“. Wilkens: „Im Vergleich zur Geldkassette war in der Tasche wesentlich mehr Geld." „Sachschaden in Vechelde alleine 3000 bis 4000 Euro“ Verschwunden ist auch das Altgold aus der Sammeldose. Laut Polizeidarstellung war die fünfköpfige Bande – zwei Männer sind noch flüchtig – insbesondere auf Alt- und Zahngold scharf, daher hatte sie es vor allem auf Zahnarztpraxen, Dentallabore und Apotheken abgesehen. Bei ihrem Einbruch in Vechelde haben die Beschuldigten Türen aufgehebelt. Wilkens schätzt alleine den Sachschaden auf 3000 bis 4000 Euro. Bei allen verübten Einbrüchen geht die Polizei insgesamt von einem Schaden im hohen sechsstelligen Bereich aus. Die drei festgenommenen Männer im Alter von 29 bis 40 Jahren befinden sich in verschiedenen Justizvollzugsanstalten in Untersuchungshaft.