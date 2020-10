Liedinger Discgolf-Geschäft muss vorübergehend schließen

Wieder ein „Corona-Opfer“: Wegen der Folgen der Pandemie schließt Peter Mielke voraussichtlich bis zum 1. April im nächsten Jahr seinen Discgolf-Fachgeschäft in Liedingen. Das Bittere dabei: „In der Corona-Krise hat es einen Boom im Discgolf gegeben“, stellt der 69-Jährige fest – mangelnde Kundenzahl ist also nicht der Grund für die vorübergehende Schließung.

Peter Mielke klärt auf: „Angesichts des reißenden Absatzes kommen die Hersteller der Discgolfscheiben – weltweit werden 99 Prozent des Bedarfs in Nordamerika, Finnland und Schweden produziert – gar nicht mehr nach, können nicht mehr liefern.“ Ein Blick in Mielkes Laden – ein ehemaliges Lebensmittelgeschäft – macht das Dilemma deutlich: In den Regalen, in denen sich in normalen Zeiten zwischen 10.000 und 15.000 Scheiben stapeln, empfängt einem jetzt gähnende Leere.

„Die Ware stapelt sich in China, während die Verkäufer in Europa darauf warten“

Nicht viel besser sieht es nach den Worten des Liedingers bei den (weiteren) Ausrüstungsgegenständen für diesen Volkssport aus – etwa bei Discgolf-Körben, Taschen und Rucksäcken. „China ist in dem Bereich Weltmarktführer“, schildert Mielke. Diese Ausrüstung werde dort auch produziert, doch „mir sagen die Händler, sie bekämen keine Frachtanteile in den Containerschiffen“. Die Ware stapele sich also in China, während die Verkäufer in Europa – im winzigen Liedingen – vergeblich darauf warteten.

Die Folgen dieser eklatanten Lieferengpässe: „Ich habe einfach nichts mehr zu verkaufen“, stellt Mielke enttäuscht fest. Dabei könnte der sportbegeisterte Geschäftsmann, der Ende 2016 sein Sportgeschäft in Vechelde aufgegeben hat, um in Liedingen den Fachshop zu eröffnen, auch gut seine Ware online an den „Mann“ bringen – in Corona-Zeiten eigentlich ein unschätzbarer Vorteil. Untätig will Mielke allerdings in den nächsten Wochen nicht bleiben: „Ich plane, die Körbe für das Discgolf selbst herzustellen.“ Dazu will er sich nun mit den entsprechenden Einzelteilen versorgen. Weitere Infos unter www.sport-mielke.de/sportladen im Internet.