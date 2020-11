Mehrfamilienhaus in Vechelde nahe Schrebergärten geplant

„Lückenbebauung“ – oft gefordert, in Vechelde wieder einmal umgesetzt: Auf einer Grünfläche zwischen Wacholderweg und den Kleingärten des Gartenvereins „Stapelacker“ will die Gemeinde eine Wohnbebauung ermöglichen. Der dafür geänderte Bebauungsplan „Stapelacker“ liegt bis einschließlich Donnerstag, 12. November, öffentlich im Rathaus aus: So lange kann die Bevölkerung ihn einsehen sowie Anregungen und Bedenken zu dem Vorhaben vorbringen.

Drei Bauprojekte sind auf dem Gelände – teils in privater, teils in gemeindlicher Hand – mit der Planänderung möglich. „Auf der Privatfläche sind zwei Einfamilienhäuser möglich“, beschreibt Michael Grabsch, Bauamtsleiter im Vechelder Rathaus. Der Bau eines Einfamilienhauses von privater Seite sei auch der Auslöser für das Bauleitverfahren gewesen. Auf dem gemeindlichen Gelände könnte ein Mehrfamilienhaus errichtet werden – Wille des Gemeinderats ist es, dort Mietwohnungen anbieten zu lassen. Der Bedarf in der Gemeinde an Mietwohnungen sei enorm, hat Vecheldes Bürgermeister Ralf mit Blick auf den Bau von zwei Mehrfamilienhäusern im Wahler Neubaugebiet „In den Kühläckern“ erklärt. Gemeinde hat noch keinen Investor Allerdings: Grabsch zufolge hat die Gemeinde noch keinen Investor für das Mehrfamilienhaus am Wacholderweg gefunden. Wenn alles glatt geht und es keine Bedenken gegen das Vorhaben gibt, könnte der Gemeinderat im Dezember den Bebauungsplan „Stapelacker“ beschließen. Erst danach begäbe sich die Rathausverwaltung auf Investorensuche – in der guten Hoffnung, auch jemanden zu finden.