Vechelde: Aujeszkysche Krankheit bei geschossenem Wildschwein

Bei einem in der Gemeinde Vechelde geschossenen Wildschwein wurden Antikörper der Aujeszkyschen Krankheit (AK) nachgewiesen. Der positive Befund erfolgte im Rahmen des Schweinepestmonitorings, bei dem seit einigen Jahren auch auf AK untersucht wird.

Eine Frage der Zeit

Das teilte Fabian Laaß am Donnerstagmittag als Sprecher des Landkreises mit. „In einigen Nachbarlandkreisen wurde das Virus bei Wildschweinen bereits nachgewiesen. Deshalb war es nur eine Frage der Zeit, bis es auch in bei uns dazu kommt“, erläutert Laaß.

Keine tierseuchenrechtlichen Maßnahmen

Das Auftreten beim Wildschwein ziehe keinerlei tierseuchenrechtliche Maßnahmen nach sich. Der Hausschweinebestand in Deutschland ist seit 2003 AK-frei – und bleibe es auch bei positiven Befunden bei Wildschweinen, solange keine Übertragung auf Hausschweine erfolge.

Ansteckung über das rohe Fleisch

Laaß weiter: „Für Menschen ist das Virus ungefährlich, für andere Säugetiere, insbesondere Hunde und Katzen, die sich über rohes Fleisch anstecken können, verläuft die Krankheit immer tödlich, auch Wiederkäuer können sich anstecken. Daher sollte der Kontakt zu Wildschweinen und die Verfütterung von rohem Fleisch oder rohen Innereien von (Wild-)Schweinen vermieden werden.“ Die Jägerschaft im Landkreis Peine sei bereits durch das Veterinäramt informiert worden.

Schwein ist der Hauptwirt

Der Landkreis erläutert die AK: Die Aujeszkysche Krankheit ist eine weltweit verbreitete, virusbedingte und hochansteckende Allgemeinerkrankung vieler Säugetierarten, wobei das Schwein der Hauptwirt ist. Im Vergleich zu anderen Herpesviren weist der Erreger eine hohe Überlebensfähigkeit in der Umwelt auf.

Virus bleibt lange infektiös

So wird die Infektiosität durch die Fleischreifung nicht zerstört und in gepökeltem Fleisch bleibt das Virus bis zu 20 Tage infektiös. Auch in Urin, Mist und Boden überlebt der Erreger für einige Zeit.

Auf Hausschweinebestände und Haustiere achten

Die Feststellung der Aujeszkyschen Krankheit bei Wildschweinen ist laut Laaß weder anzeige- noch meldepflichtig und wird daher aus rechtlicher Sicht, im Gegensatz zur Feststellung der AK bei Hausschweinen, nicht als Tierseuchenausbruch bewertet. Dennoch stelle das Vorkommen der Erkrankung eine potenzielle Bedrohung für die Hausschweinebestände und Haustiere dar.

Weitere Informationen unter:

https://tierseucheninfo.niedersachsen.de/startseite/anzeigepflichtige_tierseuchen/klauentiere/aujeszkysche_krankheit/aujeszkysche-krankheit-107874.html

https://www.laves.niedersachsen.de/startseite/tiere/tiergesundheit/tierseuchen_tierkrankheiten/aujeszkysche-krankheit-bei-wildschweinen-auf-dem-vormarsch-103349.html

red