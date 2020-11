Vechelder Kindertagesstätten stellen sich vor

Die Kindertagesstätten der Gemeinde Vechelde veranstalten am Freitag, 20. November, einen Tag der offenen Tür. Zwischen 16 Uhr und 17.30 Uhr können Eltern die Kindertagesstätten besichtigen, sich einen Eindruck von der pädagogischen Arbeit machen und auch Fragen stellen, heißt es in der Einladung. Die Besucher werden gebeten, den Mindestabstand einzuhalten und eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen.

Folgende Tagesstätten können besucht werden: Kita Köchinger Straße 10 A in Vechelde, Kita Bullerbü, Kiefernweg 10 A in Vechelde, Kita Niemodlinstraße 11 in Vechelde, Kita Hildesheimer Straße 44 in Vechelde, Kita Wahle I und II, Vechelader Weg 2 und die Kita Wedtlenstedt, Ackerweg 3.

Die Plätze werden von der Gemeinde Vechelde vergeben

Die Gemeinde Vechelde weist darauf hin, dass Kinder an diesem Nachmittag nicht angemeldet werden können. Eltern haben die Möglichkeit, unter www.webkita.de/vechelde oder unter der Rubrik „Familienservice“ auf der Homepage der Gemeinde Vechelde www.vechelde.de online eine Interessenbekundung für bis zu drei Wunscheinrichtungen abzugeben. Die Platzvergabe für alle Betreuungsplätze in der Gemeinde Vechelde (kirchliche und kommunale Kitas) erfolgt durch die Gemeinde Vechelde.

Nach welchen Kriterien die Plätze vergeben werden (Kita-Platzvergabesatzung), kann ebenfalls auf der Homepage der Gemeinde Vechelde eingesehen werden. Für Rückfragen sind die Mitarbeiterinnen des Familienservicebüros zu erreichen: heider@vechelde.de, hannig@vechelde.de, eimecke@vechelde.de und meike@vechelde.de.