Pferd wird nach Unfall mit Pkw in Liedingen eingeschläfert

Ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Pferd ereignete sich am Freitag gegen 14 Uhr auf der Bodenstedter Straße in Liedingen. Wie die Polizei berichtet, führte eine 15-jährige Fußgängerin ein Pferd am Fahrbahnrand in Richtung Vechelde. Beim Vorbeifahren eines Lastwagens erschreckte sich das Pferd. Es lief auf die Fahrbahn und wurde vom Auto einer 47-jährige Fahrzeugführerin erfasst.

Die 15-Jährige, die das Pferd führte, wurde nicht verletzt

Beim Zusammenstoß mit dem Auto ist das Pferd so sehr verletzt worden, dass es von einem Tierarzt vor Ort eingeschläfert werden musste,so die Polizei weiter. Die 15-jährige sei bei dem Unfall nicht verletzt worden.