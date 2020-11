„Radwegenetz in Vechelde ist gut – und wird noch besser“

Die einen – die Grünen – sehen Schwachstellen im Radwegenetz der Gemeinde Vechelde, der andere – Bürgermeister Ralf Werner – bezeichnet es hingegen als „gut, und es wird noch besser“. Bei einer so gegensätzlichen Beurteilung zur selben Angelegenheit drängt sich die Frage nach dem Grund auf – einer liegt darin darin: „Ich bewerte das, was ich auch beeinflussen kann“, sagt Werner – will heißen: Der Verwaltungschef konzentriert sich aufs Radwegenetz innerhalb der Ostkreisgemeinde – und nicht auf die Anbindung an Nachbarkommunen. Doch dazu später mehr.

Auf der Gemeindekarte des Bürgermeisters sind viele blaue Linien zu sehen: vorhandene Radwege. Dabei handelt es sich um überörtliche Radwege, also um Radwege außerhalb der Ortschaften, die an Bundes-, Landes- oder Kreisstraßen liegen. „Verantwortlich für diese Radwege ist nicht die Gemeinde“, ruft Werner in Erinnerung. Vielmehr sei hier – je nach Straße – Bund, Land oder Landkreis gefragt. Eigentlich, denn so einfach macht es sich die Gemeinde nicht: „Wenn wir von der Wichtigkeit eines Radwegs überzeugt sind, beteiligen wir uns an den Kosten – auch wenn wir dafür gar nicht zuständig sind“, unterstreicht Werner.

Der Radweg an der Landesstraße 475 (L 475) zwischen Vallstedt und Köchingen (zuständig das Land) ist ein Bespiel für so einen Gemeinschaftsradweg, für den die Gemeinde einen Großteil der Ausgaben übernommen habe; auch die Radwege zwischen Bodenstedt und Liedingen, Liedingen und Bundesstraße 1 sowie zwischen Klein Gleidingen und Bundesstraße 1 (überall zuständig der Landkreis) habe die Gemeinde ganz oder teilweise finanziert.

Ebenfalls ein Gemeinschaftsradweg ist an der Landesstraße 473 zwischen Wierthe und L 475 geplant: Mehr als die Hälfte der Kosten trägt die Gemeinde, den Rest das Land. „Das Land legt nur noch Gemeinschaftsradwege in Kooperation mit der jeweilige Kommune an, weil es selbst nicht genug Geld hat für den Radwegebau“, stellt Werner fest. Für den Radweg ab Wierthe beginnt ihm zufolge im nächsten Jahr das Planfeststellungsverfahren (Genehmigungsverfahren), Baubeginn könnte 2022 sein. Wenn das Vorhaben verwirklicht sei, „ist fast jeder Ort in der Gemeinde über einen Radweg mit Vechelde verbunden“, zieht Werner erfreut Bilanz.

Einzige Ausnahme wäre Sonnenberg: An der Kreisstraße zwischen Sonnenberg und Denstorf plant der Landkreis allerdings einen Radweg – Baubeginn wird aber wohl frühestens 2024 sein. Immerhin gibt es aber auch einen Weg am Kanal, der Sonnenberg und Denstorf für Radfahrer und Fußgänger miteinander verbindet. Als sehr viel vordringlicher stuft Werner daher den Radweg an der Kreisstraße zwischen Sierße und Bettmar ein: Für den Bau hat der Landkreis in seinem Haushalt für das nächste Jahr 600.000 Euro eingeplant. Die Grundschulaußenstelle in Bettmar/Sierße, das Naturfreibad in Bettmar und die Sporthalle in Sierße – das sind Gründe, warum der Radweg dem Verwaltungschef zufolge zwischen diesen beiden Orten so wichtig wäre. Noch nicht einmal in der Planung ist der Radweg an der L 473 von Sonnenberg zur Kreisstraße nach Groß Gleidingen. „Wenn das Land auch hier zu einem Gemeinschaftsradweg bereit wäre, würden wir als Gemeinde sofort unseren Anteil bereitstellen“, verspricht Werner.

Fest rechnet Werner hingegen mit der Errichtung des Radwegs zwischen Wedtlenstedt und Braunschweig-Lamme im nächsten Jahr. Dass dafür noch nicht längst der Startschuss erfolgt sei, „liegt an Grunderwerbsproblemen auf dem Gebiet der Stadt Braunschweig“, blickt Werner in die Nachbarstadt. Für den Radweg auf dem Kreisgebiet – zuständig für diese Kreisstraße ist der Landkreis Peine – übernehme die Gemeinde „komplett die Kosten“, unterstreicht Werner: Dazu komme, dass die Gemeinde Tauschland angeboten habe, um an die benötigten Grundstücke auf dem Landkreisgebiet zu kommen. Andererseits übernimmt die Stadt Braunschweig für den Radweg auf ihrem Gebiet die Ausgaben, wobei für dieses Bauvorhaben auch Fördergelder fließen sollen. „Wir als Gemeinde haben alles getan, was in unserer Macht steht, um diesen Radwegebau zu ermöglichen“, ist Werner überzeugt und fügt grundsätzlich an: Bei einem Radwegebau in die Nachbarkommunen müssten die betroffenen Gemeinden/Städte mitspielen – beispielsweise auch bei Radwegen von Vallstedt und Bodenstedt in die Gemeinde Lengede.

Auf die Kritik der Grünen zur Situation der Radler auf der Hildesheimer Straße in Vechelde – „gefährlich für Radfahrer“ – antwortet Werner: „Bei der ,Hildesheimer’ gibt es gegensätzliche Interessenslagen: Es ist schwierig, sie unter einen Hut zu bekommen – das wissen die Grünen.“ Wer an dieser Ortsdurchfahrt Schutzstreifen auf der Fahrbahn für Radfahrer fordere, müsse wissen, dass auf ihnen keine Autos geparkt werden dürften – „die Geschäftsleute haben aber ein Interesse daran, dass die Kunden vor ihren Läden an der Straße parken dürfen“. Im Übrigen könnten Radfahrer innerörtlich in Vechelde auf anderen Straßen ausweichen, wenn sie nicht auf der „Hildesheimer“ unterwegs sein wollten.