Ortsrat will Nordstraße in Vechelade verbessern

Einen zusätzlichen Wunsch bringt der Ortsrat Vechelde/Vechelade zum Gemeindehaushalt für das kommende Jahr vor: Die Nordstraße in Vechelade soll nach Meinung des Gremiums im kommenden Jahr eine neue Deckschicht erhalten – zu bezahlen hätte diese Straßenunterhaltung komplett die Gemeinde, die Anlieger müssten also keine Beiträge zahlen. Die Verkehrsregelungen für die Nordstraße (Tempo-30-Zone, Rechts-vor-links-Vorfahrtsregel) sollen laut Ortsrat unbedingt beibehalten werden.

Hintergrund für dieses Anliegen: Angesichts des Wohnbaugebiets „In den Kühläckern “ am Ostrand von Wahle mit 120 Bauplätzen wird der Vechelader Weg – die Hauptverkehrsstraße zu diesem Areal – im nächsten Jahr ertüchtigt. In der Fortführung des Vechelader Wegs müsse aber auch die Nordstraße in Vechelade verbessert werden, argumentiert der Ortsrat.

Im Verwaltungsentwurf zum Haushalt 2021 bereits aufgeführt sind:

• 220.000 Euro für den Ausbau der Nebenanlagen (etwa Parkmöglichkeiten an der Westseite) der Sophientaler Straße in Vechelde.

• 300.000 Euro als Zuschuss für die Sportvereine MTV und Arminia Vechelde für den Umbau des Umkleidetrakts/des Vereinsheims im Auestadion in Vechelde.

• 142.000 Euro für die Kapatitätserweiterung für die Besucher der Friedhofskapelle in Vechelde.