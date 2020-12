Vechelder Gemeindehaushalt – nur die SPD stimmt zu

Ein „Einerseits“ und „Andererseits“ im Vechelder Finanzausschuss: Einerseits hat das Gremium in mehr als zweistündiger Sitzung mit parteiübergreifender Mehrheit die Fraktionsanträge zum Gemeindehaushalt für das kommende Jahr abgearbeitet. Andererseits hat der Finanzausschuss aber nur mit den Stimmen der SPD dem Zahlenwerk zugestimmt: Die Grünen sehen noch Beratungsbedarf und haben sich enthalten; die CDU hat gegen den Etat votiert.

Im Finanzausschuss äußert Wolfgang Kaller (CDU) Kritik am abgesegneten Haushalt: Eingeplant seien nun schon zum wiederholten Mal zu geringe Summen für die Unterhaltung der Gemeindestraßen und -gebäude, dies werden zum „Problem für die Zukunft“. Bürgermeister Ralf Werner (SPD) kontert: Für die Unterhaltung seien alleine im nächsten Jahr „etwas mehr als zwei Millionen Euro“ aufgeführt, von einer Vernachlässigung könne keine Rede sein.

„Mehr Verkehr – Querungshilfe in Vallstedt notwendig“

Kallers nächstes Anliegen: die vom Ortsrat Vallstedt gewünschte Querungshilfe auf der Grünen Allee (Landesstraße 475) in Höhe Sudetenstraße/Wallstraße. Inzwischen habe der Verkehr auf der Landesstraße deutlich zugenommen, es seien dort bereits zwei Unfälle passiert, erinnert der Vallstedter: Daher müsse die Gemeinde notfalls selbst die Kosten für die Querungshilfe aufbringen, falls das Land (eigentlich zuständig) sie nach wie vor nicht bezahlen wolle. Auch hier hält Werner dagegen: Es gebe einen Gemeinderatsbeschluss, wonach die Kommune solche Querungshilfen auf Nicht-Gemeindestraßen nicht bezahlen solle, zumal das bei 17 Ortschaften in der Kommune (zwei pro Ort, je eine an der Ein- und Ausfahrt) schnell eine Millionensumme ergeben könne. Benno Schünemann (SPD) pflichtet dem Verwaltungschef bei und warnt, dieses „Fass aufzumachen“ – angesagt sei vielmehr, auf die zuständigen Behörden (Land bei Landesstraße, Kreis bei Kreisstraßen) den „Druck zu erhöhen“. Damit ist das Thema im Finanzausschuss vom Tisch.

In dem von der SPD empfohlenen Haushalt 2021 finden sich 20.000 Euro wieder für Baumanpflanzungen an der Ortsdurchfahrt (Bundesstraße 65) in Sierße. „Die Bäume sind tot“, begründet Werner den Verwaltungsvorschlag. Ansonsten sind folgende Ortsratswünsche aufgeführt:

Zusätzliche Wünsche werde berücksichtigt

• Erneuerung der Fenster in der Aula der Grundschule Vallstedt (30.000 Euro).

• Ersetzen der beiden Beton-Buswartehallen an den Haltestellen an der Bundesstraße 1 in Denstorf/Klein Gleidingen durch Glas-Stahlkonstruktionen (insgesamt 20.000 Euro).

• Planungskosten für den Bau eines Dorfgemeinschaftshauses (DGH) in Vallstedt (20.000 Euro).

• eine Hundekotstation in Sonnenberg (1000 Euro).

• Auf Initiative der SPD-Fraktion soll die Gemeinde aus eigener Tasche den Radweg an der Landesstraße 473 von Sonnenberg zur Kreisstraße/Groß Gleidingen bauen, obwohl auch hier das Land zuständig wäre. Damit greift die SPD einen vieljährigen Wunsch der Ortsräte Sonnenberg und Groß Gleidingen auf. In 2021 sollen zunächst 40.000 Euro als Planungskosten aufgeführt werden, der Rest folgt später. „Wenn wir auf den Finanzierungsanteil des Landes warten würden, käme der Radweg nie“, meint SPD-Fraktionschef Romec Manns.

Andreas Meyer (Grüne) kritisiert, die Gemeinde sei dennoch „weit weg von einer fahrradfreundlichen Kommune“; zudem fordert der Wedtlenstedter weitere Elektro-Ladesäulen für E-PKWs und E-Fahrräder sowie die Prüfung beispielsweise von Photovoltaikanlagen auf gemeindeeigenen Dächern und Flächen. In Sachen Klimaschutz (etwa E-Ladestationen, Radwegenetz, Photovoltaikanlagen) will die Gemeinde bis Mitte des nächsten Jahren warten, was die vom Kreis geplante Klimaschutzagentur auf den Weg bringt – sollte das unzureichend sein, ergreift die Ostkreiskommune die Initiative: Darauf verständigt sich der Ausschuss.

Weiter im Haushalt 2021 Berücksichtigung finden sollen:

• 5000 Euro für Abbiege-Assistenten an zwei Feuerwehrfahrzeugen.

• 5000 Euro für zwei mobile leistungsstarke Lautsprecheranlagen für die Feuerwehr.

• Als Ersatz für das 26 Jahre alte Drehleiterfahrzeug der Feuerwehr soll ein neues gekauft werden: Im Haushalt 2021 verpflichtet sich die Gemeinde, dafür 750.000 Euro im Etat 2022 aufzunehmen.

Die Abwasser-/Trinkwasserleitungen erneuern will der Wasserverband Peine spätestens 2022 in der Nordstraße in Vechelade: Die Deckensanierung in der Straße kommt daher vorher nicht in Frage. Ob auch die Ertüchtigung des Vechelader Wegs zwischen Wahle und Vechelade sowie der Bau des Radwegs an dieser Straße (Südseite) verschoben wird, will die Politik noch klären.

Zahlen im Haushalt verändern sich

Nach den neuesten Zahlen zum Haushalt 2021 erhöht sich das Minus im Ergebnishaushalt (laufende Einnahmen und Ausgaben) um rund 71.000 auf etwa 871.000 Euro: Mit dem einkalkulierten Netto-Gewinn von fast 1,7 Millionen Euro durch die Veräußerung der Grundstücke lässt das aber mehr als ausgleichen. Verabschieden soll der Gemeinderat den Etat am Montag, 14. Dezember, ab 19 Uhr im Bürgerzentrum in Vechelde.