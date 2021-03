Wertstoffinsel in Vechelde geht komplett in Flammen auf

Erneut brannte die Wertstoffsammelinsel an der Albert-Schweitzer-Straße in Vechelde vor dem dortigen Schulzentrum. Das berichtet für den Feuerwehrschwerpunkt Vechelde/Wahle Ortsbrandmeister Michael Hanne. Die am Montag, 15. März, um 23.41 Uhr von der Integrierten Regionalleitstelle in Braunschweig ausgelösten Funkalarmempfänger signalisierten den Einsatzkräften den Brand eines Müllbehälters, erläutert Hanne.

Und weiter: „Insofern war die Überraschung groß, dass die Besatzungen des Einsatzleitwagens und des Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeugs eine Wertstoffsammel-Insel in Vollbrand vorfanden.“ Darüber sei die Leitstelle mit der Rückmeldung „Wertstoffsammelinsel total – zwei Rohre vor“ in Kenntnis gesetzt worden.

Zwei Rohre im Einsatz

Um die lichterloh brennenden und eine große Wärmestrahlung entwickelnden Sammelbehälter schnell gelöscht zu bekommen, nahm die Fahrzeugbesatzung zwei Rohre vor. Mit einem Einreißhaken wurden glühende Altpapier- und Altkleiderbündel auseinandergerissen. Sicherheitshalber wurde vom nächsten Unterflurhydranten eine Löschwasserversorgung aufgebaut, erläutert Hanne das Vorgehen.

Er fügt hinzu: „Letztendlich reichten aber 2000 Liter Wasser aus dem Tank des Löschfahrzeuges aus, um das Feuer zu löschen. Ein Raub der Flammen wurden drei Altglas- und zwei Altpapiersammelbehälter sowie die Einzäunung.“

Auch Altkleider brannten

Außerdem betont der Ortsbrandmeister: „Sechs Meter neben der Sammelinsel brannten Altkleider. Die hatte wohl der oder die Brandstifter dort abgelegt. Die Feuerwehr ist sicher, dass hinsichtlich der Brandursache eine ,spontane Selbstentzündung’ nicht in Frage kommt.“

red