Wer beobachtete den Exhibitionisten in Vechelde?

Die Polizei in Vechelde sucht nach einer exhibitionistischen Handlung Zeugen.

Laut Polizeibericht ereignete sich der Vorfall bereits am Donnerstag, 28. Januar, gegen 9 Uhr vor der Grundschule an Albert-Schweitzer-Straße in Vechelde.

Im Rahmen von Ermittlungen wurde bekannt, dass der Vorfall durch eine Zeugin beobachtet worden sein soll. Diese habe sich zum Zeitpunkt des Vorfalls auf der Hildesheimer Straße in einem Auto aufgehalten.

Die Zeugin wird gebeten sich unter (05171) 9990 bei der Polizei Peine zu melden.

red