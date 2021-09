TSV Denstorf: Astrid Bierfreund leitet die Tennissparte

Neuwahlen standen auf der Tagesordnung während der Jahresversammlung der Tennisabteilung des TSV Denstorf. Rene Wöhler führte aus, dass er nicht weiter eine Doppelfunktion ausüben wolle, da er sich in erster Linie als Jugendwart und Trainer sehe. Auf Vorschlag aus der Versammlung wurde Astrid Bierfreund zur neuen Leiterin der Tennisabteilung gewählt. Da sie bisher als Stellvertreterin fungierte, musste auch dieser Posten neu besetzt werden. Hier fand sich mit der bisherigen Beisitzerin Anja Heuck eine Nachfolgerin. Neben Jutta Melzer, die als Beisitzerin bestätigt wurde, wurde Andreas Lipske neu als zweiter Beisitzer gewählt. Außerdem stellte Jens Habermann sein Amt als Schriftführer zur Verfügung. Als Nachfolger wurde Simon Peeck gewählt. Auch der bisherige stellvertretende Sportwart Willi Siegfried trat nicht zur Wiederwahl an. Zu seinem Nachfolger wurde Valentin Franke gewählt. In ihren Ämtern bestätigt wurden Bernd Mecke als Kassenwart, Rene Wöhler als Jugendwart und Volker Eschenbrücher als Sportwart.

Die Mitglieder diskutieren über eine reine Online-Platzbelegung

Die Mitgliederzahl hat sich laut Mitteilung der Vereinssparte auf 350 erhöht – man müsse die Mitgliederzahl hinsichtlich der Platzkapazität im Auge behalten. Eine längere Diskussion habe es über den Vorschlag des Abteilungsvorstandes gegeben, die Platzbelegung zukünftig nur noch online durchzuführen – über eine App. Der Abteilungsvorstand habe von der Versammlung den Auftrag zur Gestaltung dieser Möglichkeit inklusive einer Testphase erhalten. Über das Ergebnis soll in der nächsten Jahresversammlung beraten werden.

red

