Wie aus einer Schnapsidee ein Kellerladen in Vechelde wurde

Vechelde. Sandra und Mirko Quoll haben in der Hildesheimer Straße in Vechelde ein Geschäft mit Spirituosen, Geschenkartikeln und Kunst eröffnet.

Der Hang zur Ästhetik und jede Menge Ideen brachten das Ehepaar Sandra und Mirko Quoll auf die „Schnapsidee“ einen Kellerladen in der Hildesheimer Straße 98c in Vechelde zu eröffnen. Mirko Quoll ist der Chef, und seine Frau designt schöne Dinge. Mirko Quoll erzählt: „Auf den Gedanken, einen Shop zu eröffnen, haben uns Freunde gebracht, denen wir immer wieder den Prinz-Schnaps mitbringen sollten.“ Die Brennerei Prinz liegt am österreichischen Bodenseeufer.

Kunst und Design

Im Kellerladen der Quolls befinden sich Spirituosen und viele Handmade-Dinge. Ein Hingucker sind die Tischuntersetzer mit LED-Lichtern. „Die Ständer für die Untersetzer fertigen wir in unserer Werkstatt an“, erklärt Mirko Quoll. Das Grundgerüst dafür stammt von einem befreundeten Designer. „Wir haben dann unsere eigenen Designs entwickelt“, erklärt Sandra Quoll. Auch von der Künstlerin Heike Hlinski gibt es im Kellerladen Bilder. Auf Netzwerkarbeit lege das Paar Wert, denn es will Lokales in seinem Unternehmen anbieten, erzählt es.

Stoff für Jeansbilder ging aus

Jeansbilder, die die Quolls ebenfalls verkaufen, seien übrigens so gut angekommen, dass der Stoff knapp geworden sei. Sandra Quoll sagt lachend: „Jetzt sammeln unsere Freunde mit.“

Wer Quolls Kellerladen betritt, der wird überrascht, denn hier herrscht eine klare Struktur. Nichts wirkt überladen. Der Fußboden ist ungewöhnlich, denn aus einem kleinen Farbmalheur wurde kurzerhand ein Kunstwerk gestaltet. Auch aus ihrem Namen haben die Quolls etwas Besonderes gemacht – nämlich ein Familienwappen. „Wir haben beide zu unterschiedlichen Zeiten in Australien gelebt und kannten beide den Quoll, das ist ein Beutelmarder“, sagt Sandra Quoll. „Dieses reizende Tier ist jetzt überall als Familienwappen bei uns zu finden. Ich habe eine Gürtelschnalle designt, auf Handyhüllen findet sich der Quoll wieder und eigentlich auf allem, was bedruckt werden kann.“

