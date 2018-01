Neujahrsempfang in Sophiental

Sophiental Einen Neujahrsempfang gibt es an diesem Montag, 8. Januar, in Sophiental. Hierbei kommt die Sophientaler Gruppe „40-plus“ um 19 Uhr im Gemeinderaum zusammen. Ein weiterer Januar-Termin: Am Samstag, 13. Januar, sammelt die Feuerwehr von 9 Uhr an die ausgedienten Weihnachtsbäume ein.