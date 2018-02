Sophiental Bei der Bürgerversammlung am Freitag, 23. Februar, in Sophiental geht es unter anderem um den vom Ortsrat beantragten Ausbau der Kurve am Gasthaus „Zur Linde“. Aber auch Rückblick 2017, Ausblick 2018 und die Friedhof-Verschönerung werden Thema sein – und natürlich der nun realistisch erscheinende Bau des Radweges an der Landesstraße nach Peine. Hauptredner des Abends ist Bürgermeister Gerd Albrecht. Die Bürgerversammlung beginnt um 18 Uhr in der Waldgaststätte Sophienruh.

