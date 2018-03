Vorstände der Kirchen – Die Gewählten

Bei der Wahl der Kirchenvorstände am Sonntag in der Probstei Vechelde lag die Wahlbeteiligung in den Kirchengemeinden Sophiental mit Fürstenau und Harvesse mit am höchsten. In Sophiental mit Fürstenau gaben 48,05 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme ab, in Harvesse 45,91 Prozent. ...