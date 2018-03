Klein-Lkw überschlägt kommt von Fahrbahn ab und überschlägt sich

Wendeburg Auf der L 475 zwischen Wendeburg und Bortfeld ist es zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein Klein-Lkw befuhr die L 475 von Wendeburg in Richtung Bortfeld. In einer Rechtskurve brach das Heck des Fahrzeugs aus, so dass dieses ins Schleudern geriet, nach rechts von der Fahrbahn abkam und sich...