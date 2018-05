50 kleine Mühlen fürs große Zweidorfer Mühlenfest

Mit einer Überraschung wartet Maler Franz Rücker beim Mühlenfest am Pfingstmontag in Wendeburg auf: Er hat 50 kleine Mühlen hergestellt und bemalt und will sie beim Fest verkaufen. Den Erlös spendet er den Eigentümern der Mühle, Petra und Bernd Schröder. „Denn es kostet viel Geld, die Mühle instand...