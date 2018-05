Von der seltsamen Reise eines Briefes

Wendeburg Von einem eigenwilligen Briefrätsel berichtet der Wendeburger Rolf Ahlers. Per Post habe er am 9. April mit der Deutschen Post einen Brief nach Braunschweig geschickt, eine Einladung, die für den 16. Mai bestimmt war, berichtet er. Am 17. April sei der Brief mit dem Aufkleber „Empfänger unter der...