Wenn das Ohr die Gemütslage verrät

Es ist mucksmäuschenstill im Klassenzimmer der 1 a an der Grundschule in Wendeburg. 19 Schüler blicken gespannt auf Tierschutzlehrerin und Tierärztin Katja Lehmann. Sie ist zu einer 45-minütigen „Sprechstunde“ in der 1a, um die vielen Fragen der sechsjährigen Tierkenner zu beantworten. ...