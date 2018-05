Zirkusprojekt der Grundschule

Wendeburg Die Grundschule Wendeburg startet am Donnerstag, 24. Mai, ein großes Zirkusprojekt. Es dauert bis Samstag, 2. Juni, und beinhaltetet Schulvorführungen und öffentliche Veranstaltungen. Lehrer und Eltern treten am Montag, 28. Mai, am Schulvormittag vor allen Kindern...