Heimatverein Rüper wird 20 Jahre alt

Der Heimatverein Rüper besteht seit 20 Jahren. Das jährliche „Treffen am Stein“ soll deshalb nicht größer ausfallen, aber die Tombola wird reicher bestückt sein, berichten Vorsitzender Albert Kuss und sein Stellvertreter Henning Deyhle im Vorfeld des Festes, das am Samstag, 9. Juni, am...