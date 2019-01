Unbekannte werfen Hündin über hohen Zaun

Wendeburg. Die Täter „entsorgen“ das Tier auf einem Privatgrundstück in Wendeburg. Der Tierschutz fragt: Wer kann Hinweise auf die Besitzer geben?

Unbekannte haben am Samstag gegen 9.30 Uhr in Wendeburg eine Hündin über einen 1,80 Meter hohen Zaun auf ein Privatgrundstück geworfen. Das Tier wurde nach Angaben des Tierschutzvereins Peine und Umgebung sofort tierärztlich untersucht. Die Hündin war so dehydriert, dass sie sofort eine Infusion bekommen musste. Ihr Zustand sei erschreckend, sie sei völlig verwahrlost, schwer krank und total abgemagert. Vermutlich sei sie nie Gassi geführt worden. Darauf weise die Länge der Krallen hin, heißt es seitens des Tierheims. Zudem habe das Tier – vermutlich durch den Sturz aus großer Höhe, als es über den Zaun geworfen wurde – Schlagseite. Dies müsse noch untersucht werden.

So abgemagert ist das Tier. Foto: Tierschutzverein

Die Tierheimmitarbeiter, die die Bulldogge auf den Namen Berta getauft haben, fragen nun: Kennt jemand diese Hündin? Wer kann Hinweise auf den Besitzer geben? Gleichzeitig suchen sie neue, liebevolle Besitzer für Berta. Diese sei „super lieb und sehr anhänglich“. Sie genieße die Zeit im Tierheim, da sich jemand um sie kümmere.