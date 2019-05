Bortfelder und Völkenroder kämpfen für Radweg

Die Initiative für einen sicheren Radweg an der Landesstraße 611 von Völkenrode bis zum Bortfelder Kreisel plant erneut einen Fahrradkorso, um auf die Notwendigkeit eines Radwegs an dieser Strecke aufmerksam zu machen. Die Veranstaltung soll am Samstag, 31. August, stattfinden. Der Bauausschuss der Stadt Braunschweig habe im Oktober den Antrag auf Haushaltsmittel für dieses Jahr abgelehnt. „Wir haben zwischenzeitlich Gespräche mit...