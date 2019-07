Feuer auf der Streuobstwiese Bortfeld - Polizei ermittelt

Auf der Streuobstwiese an der Straße Höhe in Bortfeld hat es am späten Donnerstagabend gebrannt. Autofahrer, die das Feuer von der Landesstraße aus sahen, benachrichtigten über den Notruf die Feuerwehr. Die Freiwillige Feuerwehr Bortfeld war kurz darauf auf der Wiese und konnte den Brand schnell löschen. Inmitten des Feuers entdeckten die Feuerwehrleute verbrannte Holzreste. Handelt es sich Brandstiftung? „Es wird in alle Richtungen...