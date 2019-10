Das Fest der Wendeburger Dörfer 2020 steigt in Harvesse

Jazzfrühschoppen mit der beliebten Braunschweiger Jazz-Band „Saratoga Seven“ – das ist am Tag der deutschen Einheit in Harvesse schon nahezu Tradition. Bereits zum 14. Mal unterhielten die Musiker ihr Publikum mit – unter anderen – Jazz-Klassikern wie „Sweet Georgia Brwon“ oder „I want a little girl“ bestens. Und der Heimatverein Harvesse steuerte mit seinen Helfern hausgemachte Torten und Kuchen, Schmalzbrote, Buletten, Brezeln...