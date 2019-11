Tempo 187 statt 100 – Polizei hat bei Wendeburg gemessen

Eine Geschwindigkeitsmessung der Polizei fand am Donnerstag auf der Landesstraße 321 zwischen Sophiental und Wendeburg statt. Die Bilanz der Polizei Peine: Den traurigen Rekord an diesem Tag stellte der Fahrer eines Autos auf, der bei einer Geschwindigkeitsbegrenzung von 100 Kilometern je Stunde mit Tempo 187 gemessen wurde. Den Fahrer erwarten nun eine Geldstrafe in Höhe von 600 Euro, drei Monate Fahrverbot sowie 4 Punkte in der Flensburger Kartei.

