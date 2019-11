Wendeburger Kinder helfen bei Kartoffelernte

Mit einem Gottesdienst in der Marienkirche in Wendeburg endet am Freitag, 15. November, ein besonderes Projekt des evangelischen Kindergartens Wendeburg: Es titelt „Unsere Welt ist wertvoll“. Vier Wochen lang haben sich die Kinder der Igel-Gruppe unter anderem mit dem Thema „regionales und saisonales Essen“ beschäftigt. „Da durfte die Kartoffel, die ja direkt aus der Umgebung kommt, natürlich nicht fehlen“, sagt Erzieherin Jennifer...