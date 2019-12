Freude in Meerdorf – Spenden reichen für Epilepsiewarnhund

Bei Familie Hinzmann in Meerdorf kann es nun in aller Ruhe Weihnachten werden: Das Spendenziel für den Epilepsiewarnhund für Tochter Elisa ist so gut wie erreicht. Das teilte der Verein Servicehundzentrum, der die Spendenaktion leitet, Elisas Eltern, Nele und Sebastian Hinzmann, mit. „Ist das nicht schön! Es fühlten sich so viele Menschen an gesprochen und haben gespendet“, jubelt Nele Hinzmann überwältigt von der riesigen...