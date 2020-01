Verein Streuobstwiese Bortfeld kämpft gegen Insektensterben

Insektenhotels in den Gärten sind eine gute Sache. Aber sie reichen bei weitem nicht aus, um das Insektensterben aufzuhalten. Der Förderkreis Streuobstwiese Bortfeld schickt seiner Hauptversammlung am Mittwoch, 12. Februar, deshalb einen öffentlichen Informationsabend voraus. Florian Preusse, Diplombiologe und Vorsitzender des Naturschutzbunds Gifhorn, wird der Frage „Insektensterben – was können wir tun?“ nachgehen. Das Referat...