Neubrücker Wehr blickt auf 23 Einsätze zurück

Auf elf Brandeinsätze, darunter der Scheunen- und Wohnhausbrand in Stedum, der Waldbrand in Lübtheen, das Feuer einer Lagerhalle in Stederdorf, ein Stoppelfeldbrand in Wendeburg und Feuer in einem Gebäude in Wendeburg blickte der Neubrücker Ortsbrandmeister Mathias Voges bei der Hauptversammlung...