Absage für Tempo 30 am Meierholz in Wendeburg

Vor der Aueschule am Meierholz in Wendeburg gilt Tempo 30. Diese Zone würde der Wendeburger Ortsrat gerne auf die gesamte Straße ausweiten. Dies allerdings ohne die in Tempo-30-Zonen übliche Regelung „Rechts vor links“. Den Schulbussen müsse auf der Gemeindestraße Vorfahrt eingeräumt werden,...