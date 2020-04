Video-Gottesdienste in Wendeburg und Bortfeld

Die Osternacht per Video – in Zeiten des Versammlungsverbots gehen auch die evangelischen Kirchengemeinden neue Wege. So gibt es die Osternacht in der Wendeburger Marienkirche als Videoaufzeichnung. „Wir haben Gebete und Bibellesungen aufgenommen“, berichtet Pfarrerin Petra Wesemann, „kurze Texte, die von Dankbarkeit und von Licht handeln“. „Unsere Töchter Johanna, Lydia und Matthea haben gefilmt und die Rolle der Gemeinde übernommen,...