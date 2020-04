Traditionsgemeinschaft Wendezelle verschiebt Schützenfest

Die Corona-Krise trifft auch das Schützenfest im Wendeburger Ortsteil Wendezelle. Das für Juli geplante Fest wird verschoben. Das teilt Silke Tuster von der Traditionsgemeinschaft Wendezelle mit. Neuer Termin ist Sonntag, 18. Oktober, vorausgesetzt, bis dahin dürfen wieder größere Veranstaltungen stattfinden.

Am Ort ändert sich nichts, gefeiert wird im Gasthaus Wendezeller Stuben. Das Programm werde jedoch etwas verkleinert. Der Schützenumzug vor dem Frühstück solle verkürzt werden. Bezüglich der Schießtermine will die Traditionsgemeinschaft sich kurzfristig mit der Kyffhäuserkameradschaft Wendezelle in Verbindung setzen und die Termine dann rechtzeitig bekanntgeben. Beim Schützenfrühstück werden wieder Hubbi & Fenno die Gäste musikalisch unterhalten.

„Wir hoffen, dass wir euch am 18. Oktober genauso zahlreich begrüßen können, wie sonst im Juli“, so die Traditionsgemeinschaft weiter. Nähere Informationen auf der Internetseite www.tradi-wendezelle.de.