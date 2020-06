Der Mann wurde an der der Wendeburger Straße kontrolliert.

Fahrtende für 23-Jährigen nach Kontrolle in Harvesse

Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde laut Polizei gegen einen 23-jährigen Wendeburger eingeleitet, nachdem er am Donnerstag um 12.20 Uhr von einer Streifenbesatzung an der Wendeburger Straße in Harvesse kontrolliert worden war. Die Beamten stellten demnach fest, dass der Fahrer unter Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Die Folgen: Blutprobe und Untersagen der Weiterfahrt.