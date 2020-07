Bauantrag für Bortfelder Krippe liegt vor

Der Bauantrag für die Krippe mit 15 Plätzen in Bortfeld liegt vor, die Gemeinde bereitet jetzt die Ausschreibung vor. Darüber informierte Bürgermeister Gerd Albrecht die Mitglieder des Gemeinderat in der Sitzung am Dienstagabend in Meerdorf. Gebaut wird die Krippe auf der Grünfläche neben der Sporthalle in Bortfeld.

