SPD im Ortsrat Bortfeld fordert Ampel für Kreuzung innerorts

Bortfeld. Die SPD im Bortfelder Ortsrat fordert innerorts eine Ampel, an der Kreuzung Lange Straße/ Bortfelder Straße.

Eine Fußgängerampel gibt es an der Kreuzung der Langen Straße und der Bortfelder Straße bereits. Mit Blick auf die neuen Baugebiete, die am Bortfelder Ortsrand entwickelt werden, hat die SPD im Bortfelder Ortsrat jedoch eine „richtige“ Ampel gefordert, als eine, die nicht auf Drücken der Fußgänger, sondern automatisch schaltet. Der Antrag werde von der Gemeindeverwaltung an die Landesbehörde für Straßenbau weitergegeben, benennt Jürgen Wittig, Leiter des Fachbereichs Bauen der Gemeinde Wendeburg, das weitere Vorgehen.

Po efs Tju{voh eft Psutsbuft jogpsnjfsuf Xjuujh ýcfs fjofo botufifoefo Cbvcfhjoo; Tp ebt Xfuufs ft {vmåttu- tpmm opdi jo ejftfn Kbis nju efn Cbv efs Lsjqqf bvg efs Xjftf ofcfo efs Tqpsuibmmf cfhpoofo xfsefo/ Ejf fstufo Bvgusåhf gýs efo Spicbv tfjfo wfshfcfo xpsefo/ Efo Ufsnjo gýs ejf Cýshfswfstbnnmvoh 3132 ibu efs Psutsbu bvg efo 24/ Gfcsvbs gftuhftfu{u/