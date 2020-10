Bienen der Aueschule Wendeburg liefern 100 Kilo Honig

Diese Bilanz kann sich sehen lassen: Zwei der drei Bienenvölker der Aueschule haben in diesem Jahr rund 100 Kilo Honig gesammelt. Es war die erste große Ernte nach dem Start des Bienenprojekts an der Aueschule vor zwei Jahren. Doch nicht nur die Schulbienen waren fleißig, sondern auch die Schülerinnen und Schüler der Schülerfirma „Pens & Coffee“. Sie managte in den Schuljahren 2018/2019 den Schulkiosk, verkauften in den Pausen Blocks und Füllerpatronen, vor allem aber Getränke, Eistee, Knabbereien, Bäckereiwaren und – besonders begehrt – selbst hergestellte Toast-Sandwiches.

Und auch die Bilanz der Schülerfirma fällt rundum positiv aus. Sie hat rund 1000 Euro erwirtschaftet und von dem Geld ein „Bienenhaus“ für die Schul-Imkerei gekauft. Das heißt, ein Holz-Gartenhaus, vor dem nun alle drei Bienenstöcke – in der Fachsprache der Imker heißen sie „Beuten“ – stehen und in dem Platz für alles Equipment der Schulimkerei ist. Ina Steinmeyer-Behmer steht am neuen Bienenhaus der Aueschule. Foto: Bettina Stenftenagel Aufgestellt wurde das Bienenhaus beim Schulteich und den Sitzbänken. „Wir machen dort auch Unterricht“, sagen Rektorin Karin Bothe und Lehrerin Ina Steinmeyer-Behmer, die sich zusammen mit weiteren Kolleginnen zur Imkerin ausbilden ließ. Der Landkreis (Schulträger der Aueschule) habe das Fundament für das Bienenhaus legen lassen, der Hausmeister habe mitgeholfen und – beim Zusammenschrauben der Gartenlaube – auch die Technik-Lehrerinnen. Alles habe prima geklappt, lobt die Ina Steinmeyer-Behmer. Dann aber, beim Umzug der Beuten, passierte es: Eine der Bienen ist unter ihre Maske geraten. „Sie hat mich auf die Stirn gestochen.“ Und obwohl sie nicht allergisch sei, sei ihr Gesicht angeschwollen. Die Imkerin nimmt es gelassen: „So etwas passiert….Drei Tage kühlen und Salbe drauf….“ Eigentlich seien die Bienen sehr friedlich, erklärt Ina Steinmeyer-Behmer. Dennoch aber sollte man es nicht darauf ankommen lassen und ihre Flugbahn stören. „Zurzeit fliegen noch die Sommerbienen“, erklärt die Schulimkerin weiter. „Pro Beute sind es 50.000 bis 70.000 Bienen. Aber es sind ihre letzten 30 Tage, dann sterben sie und die Winterbienen schlüpfen. Sie bilden Trauben um die Königin und halten sie warm.“ Die Temperatur könne dabei bis zu 30 Grad erreichen. Was dem Bienenhaus noch fehlt, ist ein Schriftzug und ein wenig Deko. Sobald alles fertig ist, soll es eine offizielle Einweihung geben, zu der auch die Mitglieder der Schülerfirma eingeladen werden. Honig der Auebienen ist im Schülerkiosk erhältlich, aber auch auf Hof Rickmann in Wendeburg. Mit Rat und Tat beiseite steht den Schul-Imkerinnen weiterhin Imker Günter Eckstein. „Er hat ein enormes Wissen“, loben sie. Schülerinnen und Schüler der Klassen 7 und 8 arbeiten im Rahmen von Wahlpflichtkursen mit den Bienen.