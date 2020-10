Wendeburg zahlt 370.000 Euro für Rückkauf des Klinikums

Der Gemeinderat hat mehrheitlich einen Investitionszuschuss für den Rückkauf des Klinikums Peine durch den Landkreis bewilligt. 370.218 Euro werden hierfür in den Haushalt eingestellt. Die Höhe, mit der sich alle Gemeinden am Rückkauf des Klinikums beteiligen, wurde nach der Einwohnerzahl berechnet. Der Landkreis hatte zu dieser Anschubfinanzierung aufgerufen.

Julian von Frisch (parteilos, für die Grünen) trug die Entscheidung nicht mit. Der Landkreis habe keinen „Plan B“ vorgestellt, kritisierte er. Das Klinikum werde kein vollwertiges Krankenhaus und er traue die Aufgabe dem Landkreis nicht zu. Maximilian Grösch (FDP) pflichtete von Frisch zu. Das Klinikum sei ein Fass ohne Boden. Gegenstimmen auch von den Mitglieder der AfD. „Ein Facharztzentrum wäre besser“, sagte Dirk Reinecke.

Sigurt Grobe erinnerte an die Verpflichtung, die die Solidargemeinschaft habe. Auch wenn die Gemeinde Wendeburg starke Bezüge zu Braunschweig habe, „wir gehören zum Landkreis Peine“. Bürgermeister Gerd Albrecht (CDU) wie Grobe erinnerten daran, dass in Peine jährlich 13.000 Patienten behandelt werden. „Die können in Braunschweig nicht aufgenommen werden.“

Ralph Jarosch (SPD) zeichnete die „Reise“ einer hochschwangeren Frau nach, über den Stau in Watenbüttel ins Klinikum Celler Straße, wenn dort kein Platz sei, gehe es weiter nach Wolfsburg. „Das ist nicht zu schaffen.“ „Solidarisch sein – alles andere wäre ein falsches Signal“, so Richard Bettenhausen (SPD). Ludwig Thiemann (SPD) erinnerte an das Rettungskonzept, das Wege ohnehin vorgebe. Das Klinikum Peine müsse jedoch personell wie strukturell neu aufgestellt werden. Und die Busanbindung von Bortfeld zum Klinikum Peine müsse verbessert werden, forderte Wolfgang Brandes (CDU).

Die Krankenhausplanung obliege den Bundesländern, erklärte Barbara Schmidtke (SPD). Peine könne über eine Grundversorgung nicht hinauswachsen.