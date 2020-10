Wendeburger Rathaus geöffnet – bitte klingeln

Über ein Missverständnis klärte Bürgermeister Gerd Albrecht zu Beginn der Sitzung des Rates in der Mehrzweckhalle Meerdorf auf. Manche Bürger hätten den Eindruck, das Rathaus sei – wegen der Corona-Krise – noch immer geschlossen. „Das Rathaus ist geöffnet“, betonte Albrecht. „Sie müssen an der Tür klingeln, besser noch: vorher einen Termin vereinbaren.“ Noch bis Ende Oktober werde dies aus Gründen des Corona-Infektionsschutzes so gehandhabt.

Vor allem bei Terminen im Einwohner-Meldeamt habe sich dieses Vorgehen bewährt. „Sie werden an der Tür abgeholt und zu den entsprechenden Stellen gebracht“, so Albrecht weiter. Für Besucher des Rathauses gelte auch weiterhin die Maskenpflicht. Terminvereinbarung bitte unter (05303) 91110 oder E-Mail gemeinde@wendeburg.de. Gemeinde rechnet mit 700.000 Euro weniger Einnahmen Außerdem informierte er die Mitglieder des Rates über den aktuellen Stand des Haushalts: Es zeichne sich ein Minus von rund 900.000 Euro ab. „400.000 Euro Überschuss waren eingeplant“, erinnerte Albrecht an den Jahresbeginn. Dann kam die Corona-Krise. Nach Schätzungen des Landes müsse die Gemeinde mit 700.000 Euro weniger Einnahmen rechnen. Die Gewerbesteuer-Einnahmen würden jedoch um 260.000 Euro höher ausfallen. Dies begründe sich in Nachzahlen einiger Firmen, erklärte Albrecht. Mehrfach hätten Unternehmen angesichts der Corona-Krise jedoch auch um Stundungen gebeten. „Wir haben etliche zugelassen.“ Weiter berichtete der Bürgermeister von aktuell rund 700.000 Euro weniger Personalausgaben, bedingt durch geschlossene Kindertagesstätten zu Beginn der Corona-Zeit und Verzögerungen bei der Inbetriebnahme von Tagesstätten. „Wir haben nicht sofort alle Stellen besetzt“, erklärte er. Finanziell sehr treffe die Gemeinde die Verzögerung des Bortfelder Neubaugebiets. Die Gemeinde hatte aus dem Verkauf der Grundstücke mit rund 1,5 Millionen Euro gerechnet, die nun im Haushalt 2020 fehlen. „Unser Ziel wird ein ausgeglichener Haushalt sein“, erklärte der Bürgermeister. Gelinge das nicht, müsse auf die Überschuss-Rücklage (2,4 Millionen Euro) zurückgegriffen werden. Ein Nachtragshaushalt werde nicht erforderlich.