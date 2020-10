Wendeburg. Auf der A2 hat am Montag gegen 9.20 Uhr ein Hybrid-Fahrzeug gebrannt. Die Autobahn war deshalb kurzzeitig gesperrt.

Hybrid-Fahrzeug brennt auf A2 in Höhe Zweidorfer Holz

Ein Hybrid-Fahrzeug ist am Montagmorgen auf der Autobahn A2, Fahrtrichtung Hannover, in Höhe der Raststätte Zweidorfer Holz in Brand geraten. Nach Informationen der Autobahnpolizei wurde der Brand um 9.20 Uhr gemeldet. Für die Löscharbeiten der Feuerwehr war die Autobahn kurzzeitig voll gesperrt.

Das Auto sei vollständig niedergebrannt, so ein Sprecher der Autobahnpolizei. Die Fahrbahn sei bei dem Brand nicht beschädigt worden. Zur Höhe des Schadens konnte die Autobahnpolizei keine Angaben machen. Das ausgebrannte Fahrzeug wurde von einem Abschleppdienst abgeholt.